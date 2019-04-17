أول تعليق من "الحوثيين" على فيتو ترامب ضد قرار وقف دعم التحالف العربي

أصدرت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، أول تعليق لها على استخدام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حق النقض ضد قرار الكونغرس وقف الدعم للتحالف العربي في اليمن.

واستهجنت الجماعة قرار الرئيس الأمريكي، معتبرة أنه يدين أمريكا بكل ما لحق باليمن من مجازر وحصار ظالم.

وقال الناطق باسم الجماعة ورئيس وفدها التفاوضي، محمد عبد السلام، في تغريدة على "تويتر": "فيتو ترامب ضد قرار وقف الدعم الأمريكي للمعتدين على اليمن يدين أمريكا بكل ما لحق اليمن من مجازر وحصار ظالم".

هذا حسابي المعتمد، وعلى الإخوة المتابعين ووسائل الإعلام الحذر من الوقوع في فخاخ الحسابات الوهمية، وأن يكونوا على بينة من أمرهم للتمييز بين الحساب الرسمي والمزيف. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) March 31, 2018

​ورأى عبد السلام أن "القرار يكشف أن أمريكا ليست ضالعة في العدوان على اليمن فحسب وإنما صاحبة قرار الحرب والآخرون تبع لها ومنفذون لرغباتها وأطماعها".

وكان البيت الأبيض قال إن "الرئيس دونالد ترامب استخدم حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن".

ووصف ترامب قرار الكونغرس بأنه "محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وأضاف أن "الدعم الأمريكي ضروري لـ"حماية أمن أكثر من 80 ألف أمريكي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن".