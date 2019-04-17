تسجيل
16:55 17 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    جمال عبد الناصر في مدينة بورسعيد عقب العدوان الثلاثي عام 1956

    "الحلم العربي الذي لم يكتمل"... 100 يوم من الأمل

    © AP Photo / ASSOCIATED PRESS
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    ظلت الوحدة بين الدول العربية، لسنوات، واحدا من أكثر الأحلام التي تراود أغلب الشعوب العربية، حتى جاء اليوم الذي تحقق فيه الحلم بين ثلاث دول عربية كبيرة، لكن الحلم لم يكتمل، فأعلن انتهاء الوحدة بعد أقل من مائة يوم من إعلانها لتكون آخر وأقصر الوحدات العربية المعاصرة عمراً.

    في 17 أبريل/ نيسان 1963، وقع زعماء مصر وسوريا والعراق وثيقة قيام الجمهورية العربية المتحدة، في وقت خرجت الجماهير في بغداد ودمشق ومصر تعبر عن فرحتها بالدولة الجديدة، وتعالت هتافاتها بحياة الوحدة العربية والحرية والاشتراكية.

    يسجل التاريخ أن الوحدة الثلاثية قامت على أنقاض الوحدة السورية المصرية التي انتهت قبل هذا بعام تقريبا، إذ أعلن انتهاء الوحدة العربية (السورية المصرية) في 28 سبتمبر 1961، نتيجة لخلافات في إدارة الجمهورية المتحدة التي تضم مصر وسوريا.

    جمال عبد الناصر
    © AFP 2019 /
    "وثائق ناصر"... حفيد جمال عبد الناصر يطرح كتابا عنه في مئويته
    يقول الكاتب الصحفي، والمؤرخ صلاح عيسى، عن رد الفعل على إعلان الوحدة الثلاثية "تعالت الزغاريد في معظم أنحاء الوطن العربي، تحتفل بإعلان الوحدة الجديدة، وتتوقع أن تكون البداية الحقيقية، لتوحيد الوطن العربي كله".

    ويحكي عيسى في مقال تاريخي له، عن الفترة التي سبقت إعلان الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق، فيقول: "…لم يكن قد مر على الانفصال —الذي أدى إلى تفكيك الوحدة المصرية السورية في 28 سبتمبر 1961- سوى أقل من عام ونصف العام، حين قام الجيش العراقي في 8 فبراير 1963، بانقلاب أسقط حكم عبد الكريم قاسم، الذي رفض الانضمام إلى جمهورية الوحدة، ورفع شعار "جمهورية لا إقليم"، ولم يكتف قادة العراق الجدد بالإعلان عن أنهم يسعون إلى تحقيق الوحدة العربية، بل وحرصوا على تأكيد ذلك فأسرعوا بعد أسبوعين من قيامها بإرسال وفد رفيع المقام، إلى القاهرة لكي يشارك في الاحتفال بعيد الوحدة في 22 فبراير 1963".

    وعلى الجبهة السورية يقول عيسى: "… بعد أسبوعين آخرين فاجأت العناصر الوحدوية في الجيش السوري الجميع، بالقيام بثورة أنهت حكم الانفصاليين الذين فككوا الوحدة المصرية — السورية، ليعلنوا أنهم يسعون لتحقيق الوحدة العربية، وتندفع الجماهير السورية إلى الشوارع في تظاهرات عارمة، تطالب بإعادة الأوضاع في سوريا إلى ما كانت عليه قبل وقوع مؤامرة الانفصال، حين كانت الإقليم الشمالي للجمهورية العربية المتحدة".

    هكذا بدا أن حلم الوحدة الثلاثية بات على وشك التحقيق، وبالفعل وصل وفدان سوري وعراقي إلى القاهرة بعد أسبوع واحد من الثورة السورية، واجتمعا مع الرئيس جمال عبد الناصر، لتكون بداية لسلسلة اجتماعات مشتركة وصلت إلى 19 اجتماعا على مدار شهر كامل، نوقشت فيها كيفية إقامة الوحدة وتجنب الأزمات التي أدت إلى إنهاء الوحدة السورية المصرية في السابق.

    يقول أحمد بهاء الدين في كتابه "أزمة اتفاقية الوحدة الثلاثية" إن أعضاء الوفدين السوري والعراقي، لاحظوا في أول اجتماع، أن جمال عبد الناصر ليس متعجلاً لإنجاز الاتحاد، وأنه قال "إنها مهمة لا يمكن إنجازها دون إعادة تقييم تجربة الوحدة المصرية السورية التي لم تعش سوى 44 شهراً، خاصة أن حزب البعث، الذي شارك في تلك الوحدة، أيد الانفصال في بدايته".

    وبحسب وثيقة "اتفاق الوحدة الثلاثية" لقد "كانت ثورة الثالث والعشرين من يوليو/ تموز نقطة تحول تاريخي اكتشف فيها الشعب العربي في مصر ذاته واستعاد إرادته فسلك طريق الحرية والعروبة والوحدة. وجلت ثورة الرابع عشر من رمضان وجه العراق العربي الصريح وأنارت سبيله إلى آفاق الوحدة التي استهدفها المخلصون في ثورة الرابع عشر من يوليو/ تموز. ووضعت ثورة الثامن من مارس/ آذار سوريا في رحاب الوحدة التي اغتالتها ردة الانفصال الرجعي بعد أن حطمت هذه الثورة كل العقبات التي ركزها الانفصاليون والاستعمار بتصميم في طريق الوحدة".

    حاملة الطائرات المصرية جمال عبد الناصر
    Youtube/Media
    من أسرار "جمال عبد الناصر"
    وأشارت الوثيقة إلى أن زعماء الدول الثلاث استرشدوا "بإرادة الجماهير الشعبية العربية التي تطلب الوحدة وتناضل لإدراكها وتضحي حماية لها وحفاظاً عليها. وهي تعلم أن نواة الوحدة الصلبة تتكون من توحيد أجزاء الوطن التي امتلكت حريتها واستقلالها وقامت فيها حكومات قومية عقدت عزمها على القضاء على تحالف الإقطاع ورأس المال والرجعية والاستعمار وتحرير القوى العاملة من أبناء الشعب لتقيم تحالفها وتعبر عن إرادتها الحقيقية".

    وفي وثيقة الوحدة الثلاثية تم الاتفاق على أن "تقوم دولة اتحادية باسم الجمهورية العربية المتحدة على أساس الاتحاد الحر بين كل من مصر وسوريا والعراق وتكون أسماء الأعضاء بالدولة الاتحادية القطر المصري والقطر السوري والقطر العراقي".

    وكذلك اتفقوا على أن "يكون لكل جمهورية عربية مستقلة تؤمن بمبادئ الحرية والاشتراكية والوحدة الحق في أن تنضم إلى هذه الدولة بإرادة شعبية حرة ويتم الانضمام بعد موافقة السلطة الدستورية في الدولة الاتحادية".

    وأكدت الوثيقة على أن تكون عاصمة الدولة مدينة القاهرة (المصرية)، و أن يكون لمواطني الدولة الاتحادية جنسية واحدة هي الجنسية العربية يتمتع بها كل من يتمتع وقت قيام الدولة بجنسية الأقطار الأعضاء وتنظم أحكامها بقانون اتحادي.

    وشرحت الوثيقة كيفية إدارة الدولة الاتحادية وعلاقات المؤسسات فيها.

    ​لكن كل ما سبق كان مجرد "مناورة" بحسب وصف الرئيس جمال عبد الناصر نفسه، ووصف عبد الناصر كان ردا على حملة بعض الصحف السورية التي بدأت بعد أيام من توقيع الاتفاق الوحدوي، حيث نشرت صحف سورية تندد بالاتحاد الاشتراكي العربي في مصر، وتصفه بأنه مجرد "لملمة عمال وفلاحين"، وفي الجهة المقابلة رد صحف القاهرة وهاجمت حزب البعث السوري.

    وقامت صحيفة "الأهرام" الحكومية في منتصف مايو/ أيار 1963 في نشر النص الكامل لمحاضر مباحثات الوحدة وما دار فيها، ثم قامت الإذاعات المصرية بنقل ما جاء في "الأهرام" لكل أنحاء الوطن العربي.

    ​وجاءت الساعة الفاصلة حينما كان جمال عبد الناصر يخطب في القاهرة احتفالا بعيد الثورة، 23 يوليو 1963، استعرض الظروف التي تم فيها التوصل إلى ميثاق الوحدة الثلاثية، واتهم حزب البعث السوري بأنه لم يكن جادا في الوحدة، وأنه جلس مع الوفدين السوري والعراقي تحت ضغوط المظاهرات الشعبية التي كانت تطالب بالوحدة، في الوقت الذي لم يكن قد أحكم قبضته بعد على الحكم في البلاد، وما كاد ذلك يتحقق حتى بدأ يهاجم الوحدة ويسعى لإفشالها، واختتم عبد الناصر خطابه معلناً انسحاب مصر من ميثاق الوحدة الثلاثية.

    انظر أيضا:

    رغم الجدل... موريتانيا تتخلص "رسميا" من جمال عبد الناصر
    16 ساعة في بيت ريفي معزول... كواليس زيارة جمال عبد الناصر السرية إلى موسكو
    شهدت تحويل مجرى النيل... سيارة جمال عبد الناصر تبعث من جديد (صور)
    "وثائق ناصر"... حفيد جمال عبد الناصر يطرح كتابا عنه في مئويته
    جسد الزعيم المصري جمال عبد الناصر… وفاة ممثل أردني إثر حادث سير
    بعد سان بطرسبورغ... تمثال للرئيس جمال عبد الناصر في موسكو
    علاقته بـ "جمال عبد الناصر" و"مارلين مونرو"... 7 أسرار تفضحها وثائق اغتيال كينيدي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, أخبار سوريا, أخبار مصر, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    اشتعال حريق هائل في كاتدرائية ريمس في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى
    معالم دينية تاريخية في العالم تضررت من حرائق وحروب
    إجراءات تقشفية جديدة لشراء مادة البنزين في سوريا
    أزمة الوقود في سوريا...إلى أين
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك