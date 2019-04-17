قمة "أقدر" تعقد خارج الإمارات لأول مرة وتستضيفها موسكو

قال رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج خليفة للتمكين "أقدر"، إبراهيم محمد جاسم الدبل، اليوم الأربعاء، إن قمة "أقدر" العالمية ستعقد هذا العام لأول مرة خارج دولة الإمارات، حيث وقع الاختيار على العاصمة الروسية موسكو لعقد القمة ضمن فعاليات منتدى موسكو الدولي "مدينة التعليم" في نهاية آب/ أغسطس.

موسكو — سبوتنيك. وقال الدبل في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك": "ستكون أول قمة لـ "أقدر" خارج دولة الإمارات.

وأضاف، قمة أقدر العالمية عقدت في الدورتين الأولى والثانية في أبوظبي، الآن، وفي اطار نقل القمة إلى مستوى عالمي، تم التنسيق مع مدينة موسكو لتكون أول محطة من محطات قمة "أقدر" العالمية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وستعقد من 29 آب/أغسطس حتى 1 أيلول/سبتمبر".

وذكر الدبل بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج خليفة للتمكين وقمة "أقدر" ومنتدى موسكو العالمي (منتدى موسكو "مدينة التعليم").

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وفي السياق ذاته، استقبل سفير الإمارات لدى روسيا الاتحادية، معضد حارب الخييلي، وفد برنامج خليفة للتمكين "أقدر" برئاسة المستشار إبراهيم الدبل، وتم مناقشة سبل التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات بين البلدين وإقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم من خلال عقد المؤتمرات والمعارض الهادفة، بما يحقق المصالح المتبادلة وتطلعات البلدين الطامحة إلى المزيد من التقدم والتنمية.

وقال مدير البرامج بمنتدى "مدينة التعليم"، مدير مركز موسكو لجودة التعليم، بافيل كوزمين، في مؤتمر صحفي مشترك مع الوفد الإماراتي، إن منتدى موسكو سيعرض أحدث وأفضل البرامج التعليمية، مضيفا أن الجانب الروسي بعد زيارة دولة الإمارات والتعرف على نظام التعليم والمدارس والخبرات التعليمية، اكتشف عدد من الفرص لتبادل الخبرات والاستفادة منها، بما في ذلك خبرة مدارس دولة الإمارات في نهج " التفكير الإيجابي" المعتمد في المدارس المحلية، مؤكدا اهتمام موسكو بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مجال التعليم والدراسة.

ومن جانبه، أعلن الخييلي أن وزير التربية والتعليم الإماراتي يعتزم زيارة موسكو نهاية أغسطس المقبل للمشاركة في منتدى موسكو العالمي "مدينة التعليم" ومنتدى "أقدر"، الذي يعقد ضمن هذه الفعاليات.

وقال الخييلي في حوار مع وكالة "سبوتنبك" اليوم ردا على سؤال حول احتمال قيام وزير التربية التعليم الإماراتي، حسين الحمادي، بزيارة إلى موسكو: "نعم، أؤكد ذلك، وهناك احتمال انه سيكون أكثر من وزير خلال هذا اللقاء، لأن هذا اللقاء مهم بالنسبة لنا في التواصل مع "مدينة التعليم" ومبادرة "أقدر" لنفهم بعضنا بعض وكيف يمكن ان نتقدم في مستوى التعليم ويخدم الطلبة من جهة والمعلمين من جهة أخرى، ولذلك أعتقد أن الشخصيات المهمة في الإمارات تنقل الخبرة، كيف تغيرنا في 30 سنة إلى ما وصلناه اليوم، وننقل ذلك للعالم.

هذا ويعقد المنتدى الدولي "مدينة التعليم" سنويا في العاصمة الروسية موسكو، وهو المنتدى الذي يضم علماء ورجال أعمال وأساتذة وطلاب وذويهم، بهدف مناقشة والترويج لأحدث تكنولوجيات التعليم. وقد زار المنتدى في العام الماضي نحو 133 ألف مشارك وممثلو 53 دولة.