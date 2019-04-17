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17:43 17 أبريل/ نيسان 2019
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    محمد صلاح

    بعيدا عن الرياضة... محمد صلاح يقتحم أخطر قضايا الشرق الأوسط: ليس أمامنا خيار

    © REUTERS / PHIL NOBLE
    العالم العربي
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    خرج النجم الدولي المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بتصريحات قوية، بعيدا عن مجال الرياضة، ليقتحم واحدة من أخطر قضايا الشرق الأوسط.

    أجرى محمد صلاح حوارا مع مجلة "تايم" الأمريكية، بمناسبة اختيارها له ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

    محمد صلاح
    © REUTERS / PHIL NOBLE
    مجلة "تايم" الأمريكية تضع محمد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم
    ووضعت المجلة الأمريكية صلاح ضمن قسم "العمالقة"، إلى جانب 15 شخصية أخرى من بينهم ليبرون جايمس، مارك زوكربيرغ، أليكس مورجان، ريان ميرفي، تايجر وودز وغيرهم.

    وأوضحت المجلة في تقريرها، أن جماهير كرة القدم من المسلمين وفي الشرق الأوسط، وكذلك بإنجلترا يعتبرون محمد صلاح بمثابة القدوة بالنسبة لهم.

    وسبق لمحمد صلاح الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، كما يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري مناصفة مع سيرجيو أجويرو.

    وطالب محمد صلاح في المقابلة، بضرورة أن يسمح للرجال في بلاده وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، بمعالملة النساء بـ"احترام أكبر".

    وقالت "تايم" إن محمد صلاح تحدث بصراحة للمرة الأولى عن أهمية المساواة بين الرجل والمرأة في مصر والعالم الإسلامي كله.

    وتابع نجم ليفربول: "أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نعامل بها المرأة في ثقافتنا".

    ومضى

    "هذا لم يعد خيارا، أو أمرا اختياريا، خاصة بعدما رأيت كيف تعامل النساء في ثقافتي وفي الشرق الأوسط، وكيف تعامل في الخارج".

    واستطرد محمد صلاح بقوله "تغيرت طريقة تفكيري في العلاقات بين الجنسين بصورة كبيرة، فأنا حاليا أؤيد المرأة أكثر من ذي قبل، لأنني بت أشعر أنها تستحق أكثر مما نوفره لها الآن في بلادنا حاليا".

    وعن قيادته منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2018، للمرة الأولى منذ 28 عاما، قال محمد صلاح: "مشجعو كرة القدم في الشرق الأوسط يشعرون أنني ابنهم، وهذا يجعلني فخورا، خاصة وأنه أمر مختلف بالنسبة لي أن أكون أول مصري يوجد في مثل تلك المكانة".

    طريقة سرية

    وكشف محمد صلاح عما وصفها بـ"الطريقة السرية الخاصة"، للاسترخاء بعد المباريات، وخاصة القوية والهامة التي يخوضها.

    محمد صلاح
    © REUTERS / CARL RECINE
    محمد صلاح أغلى لاعب في أمم أفريقيا 2019
    وقال محمد صلاح: "طريقتي المفضة والخاصة للاسترخاء بعد المباريات، هي قضاء بعض من الوقت مع ابنتي البالغة من العمر 5 سنوات".

    أما إذا كان كونه أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم العالم، ومدى تأثيره على تغيير أسبوه حياته، قال محمد صلاح: "أنا فقط أعيش حياتي الطبيعية، معظم الوقت أبقى في المنزل، فأنا لا أحب الخروج".

    ويتساوى محمد صلاح، حاليا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ" بجانب مهاجم مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو.

    وساعد محمد صلاح الريدز على الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحصل على لقب هداف البريمر ليغ، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

    كما اختارت شبكة "سكاي سبورتس" محمد صلاح اللاعب الأبرز في عام 2018.

    وفاز صلاح بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لأفضل لاعب أفريقي في عام 2018، 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمرة الثانية في تاريخه، وجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا من الكاف لعام 2018، للمرة الثانية على التوالي أيضا.

    وكان محمد صلاح قد احتل المركز الأول في القيمة السوقية في الدوري الإنجليزي والرابع عالميا، بقيمة سوقية وصلت إلى 168.3 مليون يورو.

    وجاء محمد صلاح، خلف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تصدر القائمة بقيمة سوقية وصلت إلى 229.1 مليون.

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