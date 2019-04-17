"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 12 جنديا من الجيش اليمني بعبوة ناسفة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن 12 من أفراد الجيش اليمني المدعوم من التحالف، سقطوا بين قتيل ومصاب، اليوم الأربعاء، بكمين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة نصبت كميناً بعبوة ناسفة لآلية محملة بمقاتلين من قوات الجيش في جبهة حيران شمال غربي حجة.

وأضافت أن الكمين أسفر عن مقتل وإصابة 12 عسكرياً كانوا على متن الآلية.

إلى ذلك، جدد طيران التحالف قصف محافظة حجة، حيث نفذ غارة على مديرية مستبأ شمال حجة، حسب "المسيرة".

في سياق آخر، شنت جماعة أنصار الله قصفاً على تجمعات للجيش في محافظة الضالع وسط اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في تغريدة على "تويتر" بأن مقاتلي الجماعة أطلقوا ثلاثة صواريخ محلية الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمعات للجيش في جبهة مريس شمال الضالع.

ووفقاً للمركز، أسفر القصف الصاروخي عن سقوط قتلى في صفوف الجيش اليمني.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تسيطر جماعة أنصار الله عليها.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.