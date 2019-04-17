العراق: رئاسة الوزراء تكشف تفاصيل 13 اتفاقية تم توقيعها في السعودية

كشف مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم، عن تفاصيل الاتفاقيات الـ13 التي تم توقيعها في الرياض، مشيرا إلى أن الاتفاقيات شملت تشجيع الاستثمار والنفط والغاز والزراعة والطاقة الكهربائية.

صرح المكتب في بيان نشرته "السومرية" أنه "جرت في الرياض مراسم توقيع ثلاث عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم بين العراق والمملكة العربية السعودية بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والمشلك سلمان بن عبد العزيز، والوزراء من الجانبين العراقي والسعودي".

© REUTERS / POOL الملك سلمان يلتقي عبد المهدي ويأمل رفع مستوى العلاقات بين العراق والسعودية

وأضاف البيان أن "الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية، واتفاقية حول برنامج الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة للمنتجات، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الزراعي، ومذكرة تفاهم في مجال الصناعة والثروة المعدنية".

ولفت البيان إلى أن الاتفاقيات شملت "مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة الكهربائية ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ومذكرة تفاهم حول برنامج للتعاون الثقافي ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التربية العراقية".

وشملت الاتفاقيات كذلك "مذكرة تفاهم حول برنامج تعاون فني ومذكرة تفاهم لدراسة جدوى الربط الكهربائي ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال البحري وتتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وصل إلى الرياض، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، وذلك في زيارة تستمر يومين، يتوقع أن يبرم فيها الطرفان اتفاقيات متعددة. وقال إن علاقات العراق مع السعودية أمام تحول كبير خلال الفترة المقبلة.