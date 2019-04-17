الحريري: الوضع الاقتصادي متراكم وسيىء في لبنان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الدين الحريري، أن المطلوب اليوم هو أكثر موازنة تقشفية بتاريخ لبنان لأن الوضع المالي في لبنان لا يسمح بزيادة الإنفاق لافتا إلى أنه "يجب علينا أن نتعلم من الدول التي حصل فيها مشاكل".

وقال الحريري، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء الجلسة التشريعية للبرلمان: "واجبي أن أكون صادقا وأن أشرح الوضع، إذا لم نقم بخطوات صعبة سنصل إلى مكان لا تحمد عقباه، واجبنا كحكومة ومجلس نواب أن نقول للناس وضعنا الحقيقي، الوضع الاقتصادي متراكم وسيىء ولا يوجد نمو منذ 7 أو 8 سنوات وهناك إنفاق كبير في كل القطاعات ونحن كحكومة يجب أن نكون صادقين نحن لن نمس ذوي الدخل المحدود"؛ كما نقلت مراسلة "سبوتنيك".

© AFP 2019 / ANWAR AMRO لبنان على حافة الهاوية... والهوة تتسع بين السلطة ومواطنيها

وتابع" لبنان ليس في وضع انهياري ولكن إن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فسنصل إلى وضع لا نحمد عليه، يجب علينا أن نقوم بإصلاح حقيقي في البلد ويجب أن يكون على حساب الإدارة اللبنانية".

وأكد الحريري أن "المصارف عليها مسؤولية وهي مستعدة أن تتحمل وتساهم بكل هذه الخطة ولكن يجب أن نرى إصلاحا حقيقيا، في "باريس 2" ذهب لبنان إلى فرنسا وفرحنا وعدنا بأرقام جيدة والمصارف وضعت 10 آلاف مليار في تصرف الدولة ونحن كدولة لم نقم بأي إصلاح، لو قمنا بإصلاحات "باريس 2" لم نكن هنا".

وتساءل "إذا أصابتنا المصيبة من سينقذنا؟ أقول هذا الكلام لأنني أريد أن أكون صادقا مع اللبنانيين والعسكريين، وعلينا أن نتكاتف مع بعضنا البعض".

هذا ويتجه البرلمان اللبناني إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية لخفض العجز في الموازنة، بعد أن وصل الدين العام إلى 80 مليار دولار أمريكي.

وخلال الجلسة التشريعية للبرلمان التي عقدت، اليوم الأربعاء، تم إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بناء على اقتراح وزارتي الطاقة والمالية والرامي لتعديل القانون 2014/288 وبدء العمل على تنفيذ خطة الكهرباء.