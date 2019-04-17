بعد هجوم على "الحوثيين"... الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع شرق صعدة

أعلن الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، سيطرة قواته على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن "وحدات من الجيش نفذت هجوماً خاطفاً على الحوثيين في وادي الفرع بمديرية كتاف (شرق صعدة)، تمكنت خلاله من تحرير جبل الشهداء وتبة مسطح بالقرب من وادي النخيل".

© REUTERS / Khaled Abdullah "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 12 جنديا من الجيش اليمني بعبوة ناسفة

وأضافت أن "الهجوم أسفر عن مقتل خمسة من الحوثيين وجرح آخرين فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، مخلفين كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يقوم، منذ 26 آذار/ مارس 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تسيطر جماعة "أنصار الله" عليها.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.