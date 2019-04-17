العاهل المغربي يخصص منحة مالية لترميم المسجد الأقصى

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية بأن هذه المنحة تندرج في إطار الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي ما يبذلها الملك محمد السادس على كافة الأصعدة لمدينة القدس الشريف. وذلك بحسب "وكالة المغرب العربي للأنباء".
وأوضح البيان أنه سيتم، في هذا الإطار، إرسال معماريين وصناع تقليديين مغاربة لصيانة الأصالة المعمارية العريقة للمسجد الأقصى.
وخلص البيان المغربي إلى أن "الملك محمد السادس، قد أمر أن تتم هذه العملية بتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية الهاشمية الأردنية".
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