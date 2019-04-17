قرار غير متوقع أسعد السعوديين

أصدرت سلطات التعليم في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، قرارا أسعد المعلمين في مختلف أنحاء البلاد.

ذكر موقع "إرم نيوز" أن العاملين في قطاع التعليم بالسعودية احتفوا بقرار تعديل التقويم الدراسي لصالح الكادر الإداري في مدارس البلاد، بحيث تم تمديد إجازتهم الصيفية لأكثر من شهر.

وألقى القرار بظلاله على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث يتصدر الحديث عن تعديل التقويم الدراسي، والإشادة بقرار الوزارة الذي لم يكن متوقعًا، نقاشات السعوديين.

عملاً بما يُحققُ المصلحةَ ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فقد وجهتُ بتعديل #التقويم_الدراسي لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم. — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) April 17, 2019

يذكر أن وزير التعليم السعودي المعين حديثًا، حمد آل الشيخ، فاجأ منسوبي الوزارة الذين يقارب عددهم الـ 700 موظف وموظفة، غالبيتهم من المعلمين في المدارس، وأعلن عن مد الإجازة الصيفية للكادر الإداري للمدارس إلى ما قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وصرح الوزير الذي تسلم منصبه قبل نحو ثلاثة أشهر، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "عملًا بما يُحققُ المصلحةَ ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فقد وجهتُ بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودتهم جميعًا بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم".