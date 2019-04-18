الأرصاد المصرية تحذر المواطنين من طقس مساء اليوم

حذرت هيئة الأرصاد المصرية المواطنين من انخفاض درجات الحرارة ليل اليوم الخميس، خاصة على جنوب الصعيد.

وذكرت صحيفة الوطن المصرية أن "خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يتوقعون أنّ يسود اليوم الخميس طقس لطيف على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا".

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كما توقع الخبراء أنّ تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأنّ تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأوردت الصحيفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس وجاءت كما يلي: القاهرة 24 14، الإسكندرية 21 14 ، مطروح 23 14، سوهاج 27 15، قنا 28 15 ، أسوان 30 17.