المجلس العسكري في السودان يصدر بيانا بعد أنباء رفضه استقبال وفد قطري

علق المجلس العسكري الانتقالي السوداني، على الأنباء التي ترددت أمس الأربعاء، حول رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

© REUTERS / Jok Solomun سلفاكير يسعى لتمديد مهلة مجلس السلم والأمن الأفريقي لنقل السلطة في السودان

جاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، تأكيده عدم صحة الخبر الذي تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، وفقا لوكالة " الأناضول " التركية.

وقال كباشي، إن "المجلس ينفي هذا الخبر نفيا قاطعا ويؤكد عدم وصول أي طائرة قطرية للأراضي السودانية، وإن هذا الخبر عار من الصحة تماما".

وكانت قناة "العربية"، قد نقلت عن مصدر سوداني رفيع، تأكيده أن "السلطات السودانية رفضت، استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

وأضاف المصدر، إنه: إثر رفض المسؤولين السودانيين استقباله بعد وصوله للخرطوم، غادر الوفد القطري العاصمة السودانية، عائداً للدوحة، مؤكدا إبلاغ الوفد القطري أن الأعراف الدبلوماسية تتطلب التنسيق والاتفاق قبل الزيارة، وهذا ما لم يحدث.

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، بالاشتراك مع حكومة مدنية، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.