رغد صدام حسين تفاجئ الجميع بتغريدة "البطل"

نشرت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رغد، تغريدات استذكرت فيها أخاها قصي الذي قتل على أيدي جنود أمريكيين، وتحرير شبه جزيرة الفاو خلال حرب الخليج الأولى.

وكتبت رغد في تغريدة: "اليوم 17 أبريل يصادف ميلاد البطل قصي صدام… فقد ولد في بغداد عام 1967".

وأرفقت التغريدة بصور لأخيها قصي.

يصادف تاريخ اليوم الموافق ٧ا نيسان / أبريل..

ذكرى ميلاد البطل قُصي صدّام حسين..

و يذكر أنه من مواليد مدينة بغداد عام ١٩٦٧م



" سلام عليك أيها البطل في يوم ميلادك " #قصي_صدام_حسين #قصي_صدام #في_مثل_هذا_اليوم#قصي #بو_مصطفى #عيد_ميلاد #ذكرى pic.twitter.com/HdSEjPmQKi — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 17, 2019

وعلقت رغد على صورة أخرى نشرتها ضمن التغريدات التي تتناول معركة تحرير الفاو بالقول إنها تظهر "القادة المساهمين في تحرير الفاو".

يذكر أن الجيش العراقي تمكن من استعادة السيطرة على مدينة الفاو الواقعة في شبه جزيرة الفاو بمحافظة البصرة المطلة على الخليج، خلال عملية "رمضان مبارك" العسكرية التي نفذها في الـ 17 من أبريل عام 1988، وطرد القوات الإيرانية منها بعد أن احتلت المنطقة لمدة عامين.