لقاء عسكري قطري تركي... ماذا يحدث في الدوحة (صور)

احتضنت العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأربعاء، لقاء بين رئيس أركان القوات المسلحة القطري، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، وقائد القوات التركية، العقيد مصطفى آيدين.

صرحت وزارة الدفاع القطرية، في بيان لها، أن "الغانم ناقش خلال استقباله قائد القوات التركية العلاقات العسكرية بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها"، مشيرة إلى مشاركة العميد البحري يوسف صالح الحر، رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري بالوكالة، والعقيد كريم تشام، الملحق العسكري بسفارة تركيا لدى الدوحة، في اللقاء.

رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يلتقي قائد القوات التركية pic.twitter.com/PMYUQ6a9Om — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) April 17, 2019

وتشهد العلاقات بين قطر وتركيا تطورا كبيرا، خصوصا في المجال العسكري، وبلغت هذه الشراكة مراحل متقدمة في عام 2015، والتي شملت المجالين الأمني والعسكري، بعد توقيع اتفاقية إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر.