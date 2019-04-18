تركي آل الشيخ يتدارك الخطأ بعد ضجة كبرى... ماذا قال عن السعودية والإمارات

ونشر آل الشيخ مقطع الفيديو على صفحته بموقع "تويتر"، حيث قال في المقابلة: "بدي الأول (الإمارات) ما بقول بلدي الثاني، المملكة والسعودية بلد واحد وأنا سعيد والتنظيم رائع والاوتيل رائع وأنا مبسوط".
وعقب آل الشيخ على مقطع الفيديو والعثرة قائلا: "طلعت السعودية والإمارات… المملكة والسعودية".
طلعت السعودية والامارات… المملكة والسعودية 🙏🏻😂 pic.twitter.com/WYfMd40kok— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) April 17, 2019
ونال مقطع الفيديو أكثر من 9 آلاف تفاعل.
ارحب يابو ناصر— محمد العميري (@M_8884) April 17, 2019
وتفداك العبارات
إن قلت السعودية ترى السعودية (الامارات)
وإن قلت الامارات ترى الامارات (السعودية)
. ❤️🇦🇪🇸🇦❤️
خطاء عفوي في اللفظ ولم تُخطى
في المعنى..— فهــد (@1Fahad84) April 17, 2019
الامارات ستظل في قلوبنا وهـي والسعوديه بلاشك واحد.. pic.twitter.com/E3dlgDb3wj
والله ذبحتني الله يسامحك
— دماس ابوزايد (@xfdCV2l2woyy31X) April 17, 2019
أهم شئ النيه ياحبيب الكل 😂
وأنا متأكد بأن النيه سليمه يامستشار— عبدالرحمن بن عثمان (@AOAlshehri) April 17, 2019
عساك عالقوه يا حبيبي
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