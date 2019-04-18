تركي آل الشيخ يتدارك الخطأ بعد ضجة كبرى... ماذا قال عن السعودية والإمارات

عقب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على زلة لسان خلال لقاء وحديث عن المملكة والإمارات.

ونشر آل الشيخ مقطع الفيديو على صفحته بموقع "تويتر"، حيث قال في المقابلة: "بدي الأول (الإمارات) ما بقول بلدي الثاني، المملكة والسعودية بلد واحد وأنا سعيد والتنظيم رائع والاوتيل رائع وأنا مبسوط".

وعقب آل الشيخ على مقطع الفيديو والعثرة قائلا: "طلعت السعودية والإمارات… المملكة والسعودية".

طلعت السعودية والامارات… المملكة والسعودية 🙏🏻😂 pic.twitter.com/WYfMd40kok — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) April 17, 2019

ونال مقطع الفيديو أكثر من 9 آلاف تفاعل.

ارحب يابو ناصر

وتفداك العبارات



إن قلت السعودية ترى السعودية (الامارات)

وإن قلت الامارات ترى الامارات (السعودية)



. ❤️🇦🇪🇸🇦❤️ — محمد العميري (@M_8884) April 17, 2019

​خطاء عفوي في اللفظ ولم تُخطى

في المعنى..

الامارات ستظل في قلوبنا وهـي والسعوديه بلاشك واحد.. pic.twitter.com/E3dlgDb3wj — فهــد (@1Fahad84) April 17, 2019

​والله ذبحتني الله يسامحك

— دماس ابوزايد (@xfdCV2l2woyy31X) April 17, 2019

​أهم شئ النيه ياحبيب الكل 😂