مشهد نادر... صحراء السعودية تتحول إلى مستنقعات (فيديو)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لنفوق قطيع من الأغنام في منطقة القصيم، حيث غطى البرد مساحات شاسعة من الصحراء، بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب المملكة.

نشرت صحيفة "عكاظ"، مشاهد تعرض منطقة القصيم لموجة برد كثيفة في المنطقة صاحبته رياح قوية، ما تسبب في نفوق قطيع من الأغنام.

وقال أحد أهالي المنطقة: "فوجئت بتحول الصحارى إلى بياض ناصع كالثلج على مسافات شاسعة".

وأضاف "تسببت كثافة البرد والرياح القوية المصاحبة له في نفوق قطيع من الأغنام، بينما تعرضت أعداد أخرى للمرض بسبب البرد".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد في المملكة، قد حذرت من هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح على مناطق عديدة من البلاد، تستمر حتى مساء اليوم الخميس.

ودعت مديرية الدفاع المدني، إلى ضرورة الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة.