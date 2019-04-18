الخارجية اللبنانية ترد على "كلام مشبوه من نسج الخيال" أثار جدلا واسعا

نفت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية "نفيا قاطعا" ما تداولته وسائل إعلام بشأن لقاء جمع وزير الخارجية جبران باسيل بمسؤول إسرائيلي في العاصمة الروسية.

واعتبرت المصادر هذا الخبر "كلاما مشبوها من نسج الخيال"، بحسب موقع النشرة اللبناني.

قال مستشار وزير الخارجية والمغتربين اللبناني أنطوان قسطنطين لتلفزيون "الميادين" إن "خبر اللقاء المزعوم بين باسيل ومسؤول إسرائيلي مضحك".

#لبنان: مستشار وزير الخارجية والمغتربين اللبناني انطوان قسطنطين: خبر اللقاء المزعوم بين باسيل ومسؤول إسرائيلي مضحك — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) April 18, 2019

وأضاف أن "الخبر يهدف إلى النيل من الموقف اللبناني المتمسّك بالحقوق وجهود باسيل لمواجهة قرارات ترامب"، مشددا على "أننا سنبدأ باتخاذ اجراءات قضائية بحق ناشري الخبر الذي ياتي ضمن الحملات المغرضة ضد لبنان".

#لبنان: قسطنطين للميادين: الخبر يهدف إلى النيل من الموقف اللبناني المتمسك بالحقوق وجهود باسيل لمواجهة قرارات ترامب — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) April 18, 2019

وكان موقع "إيلاف" قد نقل عن مصدر أن "باسيل التقى مسؤولا إسرائيليا رفيعا في موسكو وبحث معه مسألة الخلاف على الحدود البحرية بين البلدين"، مشيرا إلى أن "اللقاء دام نحو ساعتين برعاية روسية، وتباحث الجانبان في قضايا تهم البلدين منها المسألة السورية ونظام الأسد ومسألة مصانع الأسلحة الإيرانية في لبنان".

#لبنان: قسطنطين للميادين: سنبدأ باتخاذ اجراءات قضائية بحق ناشري الخبر الذي يأتي ضمن الحملات المغرضة ضد لبنان — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) April 18, 2019 كلام مشبوه

وحمل المسؤول الإسرائيلي الوزير اللبناني رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون تفيد بأن إسرائيل لا ترى بلبنان عدوا لها إلا أنها لن تتوانى عن ضرب مصالح إيران وحزب الله في لبنان". حسب الموقع.

وقال المصدر لـ"إيلاف"، إن "باسيل طالب الجانب الإسرائيلي الكف عن تهديد لبنان بسبب حزب الله قائلا إن حزب الله هو جزء من مكونات لبنان والدولة اللبنانية ستعرف كيف تستوعب كل الأحزاب والفئات تحت سيادتها".

وألمح إلى أن "باسيل بحث مع المسؤول الإسرائيلي قضية العقوبات الأمريكية على لبنان وطلب منه التوسط لدى الجانب الأمريكي من أجل التروي قليلا وإمهال لبنان بعض الوقت في هذا المجال".