كيف تصرف الجبير مع وزير خارجية لبنان... صحيفة تكشف كواليس ما حدث

نقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن مصادر سياسية لم تسمها، تفاصيل ما دار بين وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت المصادر للصحيفة، إن الجبير بادَر في موسكو إلى لقاء باسيل أمام الإعلاميين فور انتهاء اللقاء العربي — الروسي للتعاون المنعقد في دورته الخامسة في العاصمة الروسية، وقد استكمل هذا اللقاء إلى مائدة غداء.

© REUTERS / Thomas Peter الجبير لـ"سبوتنيك": ناقشنا مع مجلس الأمن إمداد إيران للحوثيين بالصواريخ الباليستية

وعلى الرغم من تكتم باسيل عن مضمونه، فقد علمت "الجمهورية" أن وزير الخارجية اللبناني تحدّث بكثير من الإيجابية عن لقائه الجبير، وفهم منه أنه متفائل في مجال تطوير العلاقات اللبنانية ـ السعودية على مستويات عدة، أهمها المستوى السياحي.

من جانبه أكد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، ووزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، ضمن إطار اللجنة الفنية لمناقشة تفعيل التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية.

وأكدا في هذا السياق العمل على استكمال مناقشة بنود اتفاقية التعاون العسكري بين الجانبين، وصولاً إلى توقيعها في أقرب وقت ممكن، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وشددا على وجوب تكثيف الجهود لتنسيق المواقف العربية فيما يخص القضايا التي تهم الدول العربية كافة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح هذه الدول وشعوبها، مع المحافظة على سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.