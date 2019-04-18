افتتاح أول فرع للمصرف العراقي للتجارة خارج البلاد في السعودية (صور)

أعلن مصدر في المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، إن المصرف فتح فرعا في السعودية، هو الأول له في الخارج.

بغداد — سبوتنيك. وذكر المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أنه "فتح فرع للمصرف العراقي للتجارة في السعودية وهو أول فرع للمصرف في المملكة، وسنقوم بنشر تفاصيل أكثر في بيان بعد قليل".

جانب من افتتاح المصرف العراقي للتجارة أول فرع تشغيلي له خارج #العراق ويقع في أبراج التعاونية بحي العليا على طريق الملك فهد pic.twitter.com/p72dTYl2BP — عداد مشاريع الرياض (@AddadRuh) April 18, 2019

وعقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي، جلسة مشاورات، تم خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وأكد العاهل السعودي ورئيس الوزراء العراقي، على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني، وتعزيز العلاقات انسجاماً مع توجه القيادتين.