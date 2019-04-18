الشرطة السعودية تقبض على شابين ظهرا في فيديو أثار "غضبا شديدا"

أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اثنين من المواطنين في العقد الثاني من عمرهما؛ لقيامهما بالاعتداء على مواطن وزوجته في محافظة جدة؛ نتيجة خلاف على أحقية استخدام الطريق.

ووفقا لما أعلنه الأمن العام، اليوم الخميس، تباشر شرطة المنطقة الإجراءات النظامية في ذلك، بحسب صحيفة "سبق".

وأثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، موجة غضب عارمة، بعدما ظهرت فيه مشاجرة بين شابين من جهة، وامرأة ومسن من جهة أخرى.

طريق الملك اليوم🤨 pic.twitter.com/2TqWmvlNcc — MBS🇸🇦 محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) April 17, 2019

يقول مدونون سعوديون إن المشاجرة وقعت على طريق الملك عبد العزيز في مدينة جدة، ظهر اليوم الأربعاء، وأن الرجل المرافق للمرأة كبير في السن، مقارنة بالشابين اللذين تشاجرا معه ومع المرأة التي ترافقه.

ويظهر في الفيديو بالفعل شاب يتشاجر مع امرأة ويقوم بدفعها، بينما ينهمك الشاب الآخر بتبادل الضرب مع رجل، قيل إنه مسن رغم أن مقطع الفيديو لا يتيح تأكيد ذلك.

وانتقد عدد كبير من المغردين السعوديين في موقع "تويتر" قيام الشابين بالتشاجر مع امرأة ورجل كبير في السن، في مكان عام، بجانب انتقاد تصوير المشاجرة ونشرها بدلًا من التوقف وتفريق طرفيها.