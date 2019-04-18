سر رسالة الملك سلمان إلى السيسي التي تتضمن ثلاثة أمور

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، سلمها له الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

وتضمنت الرسالة التنسيق المشترك مع مصر إزاء بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وذلك حسب صحيفة "بوابة الأهرام".

© REUTERS / HANDOUT السيسي يبعث ببرقية إلى الملك سلمان

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، استقبل اليوم الخميس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الدكتور عصام بن سعيد، رئيس المخابرات العامة المصرية، بحضور اللواء عباس كامل، وسفير المملكة العربية السعودية في القاهرة".

وقال السفير بسام راضي، بأن "عصام بن سعيد سلم رسالة للرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة".

وأضاف أن "الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدا الطابع الخاص والاستراتيجي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من نموذج وركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لاسيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها".

وأعرب السيسي في هذا الصدد، عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون الجاد والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، وكذا تدعيم أواصر التضامن العربي.