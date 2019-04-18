مسؤول عراقي: ولي العهد السعودي قد يزور بغداد قريبا

قال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدى تمثل خطوة مهمة على سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بالنظر إلى طبيعة الوفد المشارك فيها.

والوفد المصاحب لرئيس الوزراء عدده كبير، ويمثل العديد من الجوانب لا سيما الاقتصادية، فهناك مجموعة من رجال الأعمال الكبار، بالإضافة للتمثيل الوزاري العالي المستوى، وفق ما قاله الهنداوي في مداخلة هاتفية لراديو "سبوتنيك".

وأوضح الهنداوي أنه منذ لحظة وصول رئيس الوزراء العراقي أمس ولقائه الملك سلمان بن عبد العزيز وكبار المسوؤلين السعوديين، تم توقيع من مجموعة من المذكرات والاتفاقيات في مجالات شتى مثل الزراعة والصناعة والنقل البري والبحري وتأهيل المنافذ الحدودية وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأشار إلى أن كل هذه التفاهمات والاتفاقيات كان قد تم الإعداد لها منذ فترة، لأن مجلس التنسيق العراقي السعودي يواصل اجتماعاته وعقد دورته الثانية في بغداد قبل أسبوعين من زيارة رئيس الوزراء العراقي للرياض، وبالتالي فقد جاءت هذه الزيارة لتكلل كل الجهود السابقة التي بذلت في إطار تفعيل العلاقة بين الطرفين.

وتوقع المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية أن تشهد المرحلة المقبلة إقبالا كبيرا من قبل رجال الأعمال والشركات السعودية للعمل في العراق لا سيما في المناطق المحررة.

وتابع الهنداوي أن "الجانب السعودي يبدى استعدادا كبيرا للمشاركة في إعادة الإعمار لتحقيق الاستقرار والتعافي في المناطق المحررة من خلال الاستثمار، كما أن السعودية سبق وأن تعهدت في مؤتمر إعادة الإعمار بالكويت بتقديم دعم فنى لدعم جهود الحكومة العراقية في مجال إعادة الإعمار.

ورجح الهنداوي إمكانية أن تكون هناك زيارات أخرى مقبلة على مستويات عليا للعراق، وربما تكون الزيارة المقبلة للعراق من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.