بيان من "الصحة الكويتية" بشأن سرقة أعضاء مصري متوفى

ردت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سرقة أعضاء بشرية لمتوفى في منطقة الصباح الصحية.

وقالت الوزارة إن "مثل هذه الأخبار عارية عن الصحة وتسيء للخدمات الصحية ولسمعة الكويت".

© Sputnik . 20 ألف حالة سرقة أعضاء لسوريين معظمهم أطفال

وأكدت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من أساء للقطاع الصحي، وتداول مثل هذه الأخبار غير الصحيحة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ).

وكانت صحيفة "الوطن" المصرية، ذكرت أن المتوفى مصري الجنسية، والذي سرقت أعضاءه في منطقة الصباح الصحية.

وشددت وزارة الصحة الكويتية في بيانها، على احترامها والتزامها بالقانون الكويتي لزراعة الأعضاء وجميع القوانين الدولية لمنع الإتجار بالأعضاء.