صالح الصماد... القيادي الحوثي الذي توعد السعودية بـ"صواريخ بالستية كل يوم"

ظهر اليوم الخميس 19 أبريل/ نيسان 2018، وبالتحديد في محافظة الحديدة، استهدفت غارة جوية لطيران التحالف العربي القيادي الحوثي صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله".

وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتله، زار رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، أمس الأربعاء، ضريحه بالعاصمة صنعاء، كما تُحيي الجماعة اليوم ذكرى وفاته.

موقع أنصار الله..

صالح الصماد حصن اليمن الشاهق للأبدhttps://t.co/SpJVAqVCG0 pic.twitter.com/RaHnrYC7uY — موقع أنصار الله (@ansarollah2) April 18, 2019

ابن معقل الحوثيين

الصماد قيادي في جماعة الحوثي باليمن، برز خلال سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية في سبتمبر/أيلول 2014،، وكان يترأس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" الذي يدير شؤون المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER أول تعليق من "التحالف العربي" على مقتل صالح الصماد

ولد صالح علي الصماد في الأول من يناير/كانون الثاني 1979، في مديرية سحار بمحافظة صعدة شمالي اليمن، وهي معقل جماعة الحوثيين، وهو من قبيلة بني معاذ.

تخرج من جامعة صنعاء، وتشير مصادر إعلامية يمنية إلى أنه درس العلوم على يد المرجعيات الزيدية من بينهم بدر الدين الحوثي.

قبل دخوله مجال العمل السياسي عمل مدرسا في صعدة، وتولى رئاسة المكتب السياسي لجماعة الحوثي بعد عام 2011.

قال عنه الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله إنه "كان حاضرا دائما في الساحات وقدم نموذجا رائعا للقائد الشجاع والمتواضع والسند الكبير للسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، فلا يمكن هزيمة شعب يتسابق قادته وأفراده إلى الشهادة".

الواجهة السياسية للجماعة

عين مستشارا سياسيا للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوم 24 سبتمبر/أيلول 2014 بعد أيام فقط من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وكان الواجهة السياسية لجماعة الحوثيين في السلطة. واستقال من المنصب في مارس/آذار 2015.

الصماد شغل في 6 أغسطس/آب 2016، عضوية ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى الذي شكلته الجماعة يوم 28 يوليو/تموز 2016 خلال تحالفهم مع الرئيس الراحل على عبد الله صالح، ثم لاحقا رئيسا لهذا المجلس.

كان الحوثيون وحزب صالح أعلنوا يوم 28 يوليو/تموز 2016، تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء بالمناصفة، وقالوا حينها إنه يهدف إلى "إدارة شؤون الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وغير ذلك".

برز الصماد في الساحة اليمنية خلال الحرب التي خاضتها الجماعة بقيادة مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي مع قوات الجيش اليمني عام 2004، ثم بعد سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014، كان من أبرز القيادات التي مثلت الحوثيين في المشهد السياسي اليمني.

صواريخ الصماد البالستية

عرف الصماد بخطاباته النارية ضد التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وقد وضعه التحالف في المرتبة الثانية بقائمة المطلوبين التي تضم 40 قياديا من جماعة الحوثيين.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد قصفت، يوم 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2017، اجتماعا كان يوجد فيه الصماد في محافظة حجة شمالي غربي اليمن. وترددت حينها أنباء عن مقتله، لكن الحوثيين نفوا الخبر.

وفي 9 أبريل/نيسان 2018، شن الصماد هجوما شديدا على السعودية، وقال إن الحوثيين سيدشنون خلال المدة المقبلة مرحلة إطلاق صواريخ بالستية كل يوم باتجاه السعودية.

من أقوال #الرئيس_الشهيد_صالح_الصماد:

"سيدشن خلال الفترة القادمة إطلاق صواريخ كل يوم ولن تسلم #السعودية من صواريخنا" pic.twitter.com/e5PeoWe13J — ذوالفقار بن يحيى (@Thulfiqar_Y) April 28, 2018

وأكد —خلال لقاء بمحافظة ذمار (جنوب صنعاء): "هذا العام سيكون عاما بالستيا بامتياز"، مشيرا إلى أن السعودية لن تسلم من الصواريخ مهما حشدت من منظومات دفاعية.

يذكر أن مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، نشرت تقريرا يحمل تفاصيل نشرت لأول مرة، تتعلق باغتيال الصماد، وأشارت المجلة إلى مقطع فيديو تم تداوله للغارة الجوية حيث يظهر مراقبة جوية من طائرة بدون طيار تراقب سيارة تويتا لاند كروزر زرقاء في شارع جانبي بعد ثوانٍ تم ضربها بصاروخ بلو 7 الصيني الصنع، من طائرة دون طيار تملكها دولة الإمارات العربية المتحدة.

#عاصفه_الحزم

حملت الكثير من الأحداث قتل فيها مئات القيادات الحوثية بينهم خبراء إيرانيين، وقبض على الكثير منهم، وانهارت فيها جبهات كثيرة، والاجمل سحق القائد الثاني لـ #عبدالملك_الحوثي المطلوب #صالح_الصماد من قبل صقور الجو🇸🇦👏#عاصفه_انقاذ_اليمن_26مارس

pic.twitter.com/tnHw6GYlZY — خلف الدوسري (@kalafaldossry) March 24, 2019

وحسب التقرير، لا يزال التاريخ الدقيق للضربة غير واضح، فقد أعلن "أنصار الله" عن مقتل الصماد يوم الاثنين، وأفادت العديد من وكالات الأنباء أنه قد قُتل يوم الخميس، لكن الصماد كان في جنازة يوم السبت، معتقدة أن الضربة التي قتلته وقعت يوم الأحد، 22 أبريل. (مسؤول يمني يفجر مفاجأة: كيف عرفوا تحركات الصماد ولماذا تأخر إعلان مقتله).