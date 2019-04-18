المدعي العام العسكري في طرابلس يأمر بالقبض على حفتر

أمر المدعي العام العسكري لحكومة الوفاق الليبية، مساء اليوم الخميس، بإلقاء القبض على المشير خليفة حفتر، وعدد من أركان قواته، بسبب الحملة العسكرية التي يشنها على العاصمة الليبية، طرابلس.

ونشر المدعي العام العسكري لحكومة الوفاق الليبية، بيانا نشرته وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الخميس، جاء فيه أنه أمر بإلقاء القبض على مجموعة من القيادات العسكرية الليبية، على رأسها المشير حفتر.

وتعزى أوامر المدعي العام بالقبض على حفتر وعدد من أركان قواته العسكرية، إلى واقعتي قصف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بواسطة الطيران الحربي، بالإضافة لقصف حي الانتصار في العاصمة نفسها، والذي راح ضحيته عدد من المدنيين، بالإضافة للدمار الذي خلفه بالمنطقة بواسطة الصواريخ، بحسبما جاء في نص البيان، أو الأمر العسكري.

وفي السياق نفسه، أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، فتحي علي باشاغا، قرارا بوقف التعاون والاتفاقيات الأمنية المبرمة مع فرنسا، في جوانب التدريب والجوانب الأمنية، بدعوى دعم فرنسا للمشير حفتر.