لودريان وبومبو يؤكدان ضرورة الوقف السريع لإطلاق النار في ليبيا

باريس — سبوتنيك. وكانت حكومة الوفاق الليبية اتهمت، يوم الخميس، فرنسا بدعم القائد العسكري المشير خليفة حفتر وقالت إنها ستوقف التعاون مع باريس.
يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من أبريل/نيسان الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة، طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، برئاسة السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي، للعام 2015.
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