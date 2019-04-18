لودريان وبومبو يؤكدان ضرورة الوقف السريع لإطلاق النار في ليبيا

أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، وبحث معه الوضع في ليبيا، والوضع الأمني في طرابلس.

باريس — سبوتنيك. وكانت حكومة الوفاق الليبية اتهمت، يوم الخميس، فرنسا بدعم القائد العسكري المشير خليفة حفتر وقالت إنها ستوقف التعاون مع باريس.

© REUTERS / REUTERS TV حكومة الوفاق الوطني تعلن السيطرة على قاعدة جوية جنوبي ليبيا

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الداخلية التي مقرها طرابلس قولها في بيان إنه سيتم وقف "أي تعامل مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية".

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من أبريل/نيسان الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة، طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، برئاسة السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي، للعام 2015.