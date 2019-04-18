بعد تجميد أرصدة عبد الله صالح وزعيم "أنصار الله"... الحوثي يدعو تركيا لإجراء جديد

دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، تركيا إلى تجميد أرصدة يمنيين وصفهم بـ"الفاسدين".

وقال الحوثي عبر حسابه بموقع "تويتر": "نطالب تركيا بتجميد أرصدة المسؤلين الفاسدين اليمنيين الذي يديرونها ويتم غسل الأموال فيها واعادتها للشعب اليمني الذي نكبه العدوان وعملائه من النظام السابق الذي يعيشون في الخارج على ما اختلسوه من المال العام اليمني".

وأضاف "لينعم أبناء الشعب بخيراته بدلا من ثلة من المرتزقة".

نطالب تركيا بتجميد ارصدة المسؤلين الفاسدين اليمنيين الذي يديرونها ويتم غسل الامول فيها واعادتها للشعب اليمني الذي نكبه العدوان وعملائه من النظام السابق الذي يعيشون في الخارج على ما اختلسوه من المال العام اليمني

لينعم ابناء الشعب بخيراته بدلا من ثلة من المرتزقة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 18, 2019

يذكر أن تركيا، جمدت اليوم الخميس أرصدة 5 يمنيين بينهم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار تجميد أرصدة علي عبد الله صالح، إضافة إلى 5 شخصيات أخرى، بموجب قرارات مجلس الأمن 2140، و2216، و2402، و2456؛ وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وضمت القائمة إضافة لصالح، "كل من القائد العسكري في جماعة أنصار الله، عبد الخالق الحوثي، والقائد الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحكيم، وزعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، ونجل صالح العميد أحمد علي عبدالله صالح".

ووفقا للقرار، فإن أرصدة الأشخاص المذكورين المودعة في البنوك والمؤسسات المالية التركية، إضافة إلى أموالهم الموجودة في خزائن مؤجرة لدى الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، تجمد لغاية 26 فبراير/ شباط 2020، وأن جميع المعاملات المتعلقة بتلك الأصوال مرتبطة بإذن من وزارة الخزانة والمالية.