أسعار النفط ترتفع بسبب هبوط صادرات السعودية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع حصولها على دعم من هبوط في صادرات الخام من السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، وانخفاض في عدد الحفارات النفطية ومخزونات الخام في الولايات المتحدة.

© Sputnik . Boris Babanov خبير سعودي يكشف أسباب خفض المملكة لإنتاج النفط

وحسب "رويترز" أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 35 سنتا إلى 71.97 دولار للبرميل قرب أعلى مستوى لها في خمسة أشهر الذي سجلته يوم الأربعاء والبالغ 72.27 دولار. وعلى مدار الأسبوع صعد برنت 0.6 بالمئةا مسجلا رابع زيادة أسبوعية على التوالي

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتسجل عند التسوية 64.00 دولارا للبرميل. وينهي الخام الأمريكي الأسبوع على زيادة بحوالي 0.2 بالمئة هي سابع مكاسب أسبوعية على التوالي.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في فبراير/ شباط بمقدار 277 ألف برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق.

وشحن أكبر مصدًر للنفط في العالم 6.977 مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط، انخفاضا من 7.254 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني، وفقا لأرقام مبادرة البيانات المشتركة. وضخت المملكة 10.136 مليون برميل يوميا في فبراير، انخفاضا من 10.243 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير هبطت هذا الأسبوع، وسجلت مخزونات الخام تراجعا غير متوقع هو الأول في أربعة أسابيع.

وخفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع مع استمرار انكماش التوقعات لنمو الانتاج من أكبر حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، الذي نشر قبل يوم من موعده المعتاد بسبب عطلة الجمعة العظيمة، إن عدد حفارات النفط النشطة في أمريا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، انخفض بمقدار ثمانية حفارات في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من أبريل/ نيسان.