أسعار النفط ترتفع بسبب هبوط صادرات السعودية

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتسجل عند التسوية 64.00 دولارا للبرميل. وينهي الخام الأمريكي الأسبوع على زيادة بحوالي 0.2 بالمئة هي سابع مكاسب أسبوعية على التوالي.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في فبراير/ شباط بمقدار 277 ألف برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق.
وشحن أكبر مصدًر للنفط في العالم 6.977 مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط، انخفاضا من 7.254 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني، وفقا لأرقام مبادرة البيانات المشتركة. وضخت المملكة 10.136 مليون برميل يوميا في فبراير، انخفاضا من 10.243 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
كيف رفعت السعودية وروسيا سعر النفط 30%؟ https://t.co/Y0WNkqM6lX #العربية— العربية (@AlArabiya) April 17, 2019
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير هبطت هذا الأسبوع، وسجلت مخزونات الخام تراجعا غير متوقع هو الأول في أربعة أسابيع.
وخفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع مع استمرار انكماش التوقعات لنمو الانتاج من أكبر حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، الذي نشر قبل يوم من موعده المعتاد بسبب عطلة الجمعة العظيمة، إن عدد حفارات النفط النشطة في أمريا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، انخفض بمقدار ثمانية حفارات في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من أبريل/ نيسان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)