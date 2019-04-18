سفير ليبيا لدى تركيا يستبعد سيطرة حفتر على طرابلس

قال السفير الليبي لدى تركيا عبد الرزاق مختار عبد القادر، اليوم الخميس، إنه من المستحيل على المشير خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، السيطرة على العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن السفير عبد القادر قوله بأن "حكومة الوفاق الوطني الليبية تمتلك القوة الكافية، ولذلك من الاستحالة سقوط طرابلس"، جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بندوة حول مستجدات الأوضاع في ليبيا والسودان، نظمها معهد التفكير الاستراتيجي، بالعاصمة التركية أنقرة.

© Sputnik . Vladimir Pesnya لافروف يناقش مع نظيره التركي الوضع في ليبيا

وأشار عبد القادر، إلى أن تركيا ودول العالم دعموا، عقب الربيع العربي، إنهاء ديكتاتورية الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي (1969-2011)" وتابع: "تم محو ديكتاتور؛ ولكن خرج ديكتاتور آخر وهو الجنرال حفتر".

واتهم عبد القادر، المشير حفتر بأنه "عزز قواته بمجموعات إرهابية شرقي ليبيا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأمم المتحدة "أبدت أداء ضعيفا حول الشأن الليبي"، وأنها "لم تستطع إنتاج الحلول للاشتباكات في فلسطين والعراق وسوريا ورواندا واليمن".

وتشهد العاصمة طرابلس منذ عدة أيام اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي، وقوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.