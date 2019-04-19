ترامب يبحث هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي إيران وأسواق النفط

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبحث معه التعاون الثنائي بين البلدين والوضع في الشرق الأوسط.

موسكو — سبوتنيك. وقال البيان إن: "الزعيمين بحثا دعم واشنطن المستمر "للدفاع الوطني الإماراتي، وتعزيز التحالفات في المنطقة، وتأثير العقوبات الشديدة التي تفرضها الإدارة (الأميركية) على إيران".

وأختتم البيان: "تحدثا أيضا عن مساهمات الإمارات في أسواق الطاقة العالمية باعتبارها موردا موثوقا به للنفط".

في سياق متصل، قال البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة: "سيتوجه الرئيس والسيدة الأولى إلى اليابان في الفترة من 25 إلى 28 أيار/مايو 2019 ، كأول ضيف في الدولة بعد تنصيب جلالة الإمبراطور ناروهيتو في 1 أيار/مايو 2019 بعد لقائهما جلالة الإمبراطور والإمبراطورة "سوف يلتقى الرئيس مع رئيس الوزراء آبي".