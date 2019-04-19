ترامب يبحث هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي إيران وأسواق النفط

موسكو — سبوتنيك. وقال البيان إن: "الزعيمين بحثا دعم واشنطن المستمر "للدفاع الوطني الإماراتي، وتعزيز التحالفات في المنطقة، وتأثير العقوبات الشديدة التي تفرضها الإدارة (الأميركية) على إيران".
وأختتم البيان: "تحدثا أيضا عن مساهمات الإمارات في أسواق الطاقة العالمية باعتبارها موردا موثوقا به للنفط".
في سياق متصل، قال البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة: "سيتوجه الرئيس والسيدة الأولى إلى اليابان في الفترة من 25 إلى 28 أيار/مايو 2019 ، كأول ضيف في الدولة بعد تنصيب جلالة الإمبراطور ناروهيتو في 1 أيار/مايو 2019 بعد لقائهما جلالة الإمبراطور والإمبراطورة "سوف يلتقى الرئيس مع رئيس الوزراء آبي".
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