الجيش الليبي ينفي سيطرة مليشيات مسلحة لحكومة الوفاق على مدينة غريان الليبية

بنغازي — سبوتنيك. وقال العبيدي في تصريح لوكالة سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "ننفى كل الاخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص سيطرة مليشيات مسلحة على مدينة غريان"، مشيراً إلى أن "هذه الإخبار يبثها العدو تلك مليشيات المسلحة عبر منصات التواصل الاجتماعي وغرضهم تشتيت الرأي العام"، قائلا:"قوات الجيش الليبي تعاملت خلال الساعات الماضية مع بعض الخلايا النائمة لا غير".
وأوضح مدير المكتب الإعلامي للجيش الليبي إلى أن "معنويات قوات الجيش الوطني لله الحمد عالية وتعانق السماء نحن موجودين مع افراد القوات المسلحة في ساحات الوغي والامور تحت السيطرة ولا صحة لكل ما يشاع عن دخول إلى غرفة العمليات الرئيسية من قبل المليشيات المسلحة التابعة للوفاق الآن في اتصال مباشر مع العمليات والأمور تحت السيطرة".
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