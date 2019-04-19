الجيش الليبي ينفي سيطرة مليشيات مسلحة لحكومة الوفاق على مدينة غريان الليبية

نفى مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي ، سيطرت مليشيات تابعة لحكومة الوفاق على مدينة غريان في الجبل الغربي، مشيراً إلى أن معنويات قوات الجيش الوطني عالية ولا صحة لما يشاع والجيش الليبي ينتشر الان في مدينة غريان.

بنغازي — سبوتنيك. وقال العبيدي في تصريح لوكالة سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "ننفى كل الاخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص سيطرة مليشيات مسلحة على مدينة غريان"، مشيراً إلى أن "هذه الإخبار يبثها العدو تلك مليشيات المسلحة عبر منصات التواصل الاجتماعي وغرضهم تشتيت الرأي العام"، قائلا:"قوات الجيش الليبي تعاملت خلال الساعات الماضية مع بعض الخلايا النائمة لا غير".

© REUTERS / HANI AMARA لودريان وبومبو يؤكدان ضرورة الوقف السريع لإطلاق النار في ليبيا

وأضاف العبيدي أن "قوات الجيش الليبي ما جاءت من الأف الكيلومترات إلا لتحرير العاصمة الليبية طرابلس من قبضة الإرهابيين والمليشيات المسلحة ولن نكون الا في الموعد"، مضيفاً "لا تسمعوا للإشاعات الغير صحيحة وقواتنا المسلحة لن تتراجع إلا بعد دحر العدو".

وأوضح مدير المكتب الإعلامي للجيش الليبي إلى أن "معنويات قوات الجيش الوطني لله الحمد عالية وتعانق السماء نحن موجودين مع افراد القوات المسلحة في ساحات الوغي والامور تحت السيطرة ولا صحة لكل ما يشاع عن دخول إلى غرفة العمليات الرئيسية من قبل المليشيات المسلحة التابعة للوفاق الآن في اتصال مباشر مع العمليات والأمور تحت السيطرة".