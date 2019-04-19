بالصورة... عماد مغنية على أنقاض السفارة الأمريكية في بيروت

وأرفق قطيش الصورة بتعليق قال فيه: "في مثل هذا اليوم عام ١٩٨٣ فجر عماد مغنية السفارة الأميركية في بيروت عبر عملية انتحارية. بين القتلى ٤٦ مدنياً لبنانياً بريئاً لا ذنب لهم سوى وجودهم في المكان للحصول على تأشيرةٍ تخرجهم من الجحيم الذي تحالفت على صناعته منظمة التحرير وحافظ الاسد قبل ان يرثهما حزب الله".
في مثل هذا اليوم عام ١٩٨٣ فجر عماد مغنية السفارة الاميركية في بيروت عبر عملية انتحارية. بين القتلى ٤٦ مدنياً لبنانياً بريئاً لا ذنب لهم سوى وجودهم في المكان للحصول على تأشيرةٍ تخرجهم من الجحيم الذي تحالفت على صناعته منظمة التحرير وحافظ الاسد قبل ان يرثهما حزب الله pic.twitter.com/CNc1YQZoWb— Nadim Koteich (@NadimKoteich) April 18, 2019
وظهر في الصورة القائد في "حزب الله" عماد مغنية، واقفا يراقب الآثار التي تركها الانفجار والدمار، والتي قيل حينها إنه "يقف وراءها".
والجدير بالذكر أنه في 18 نيسان/أبريل عام 1983، وقع انفجار استهدف السفارة الأمريكية في بيروت والتي راح ضحيتها 63 شخصا واتهمت الحكومة الأمريكية حينها "حزب الله" بالوقوف وراء التفجير.
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