"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للتحالف على حدود السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن "الدفاعات الجوية للجماعة أسقطت طائرة استطلاع مقاتلة خلال تحليقها في سماء محافظة صعدة".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تعلن قصف معسكر للجيش في الضالع بصاروخ باليستي

ولم تورد "المسيرة" تفاصيل إضافية عن الطائرة أو نوع السلاح المستخدم في إسقاطها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تسيطر جماعة "أنصار الله" عليها.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.