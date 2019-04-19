المبعوث الأممي إلى ليبيا يكشف من شجع حفتر على الزحف نحو طرابلس

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة من "اشتعال" الوضع في ليبيا، بعد شن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حملة للسيطرة على طرابلس.

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori الجيش الليبي ينفي سيطرة مليشيات مسلحة لحكومة الوفاق على مدينة غريان الليبية

وقال سلامة، في مقابلة لوكالة " فرانس برس " في طرابلس إن "الانقسامات الدولية شجعت قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على الزحف نحو طرابلس، وعلى العالم إظهار وحدة أكثر لمنع اشتعال الوضع"، مشددا على ضرورة أن "تتحرك الدول الأعضاء في مجلس الأمن أكثر وتكون موحدة أكثر لمنع مثل هذا الاشتعال الشامل".

وتابع أن "حالة من الجمود العسكري تسود الموقف ميدانيا منذ أيام بعد النجاحات الأولى للجيش الوطني"، مشيرا إلى أنه لا يمكن التوفيق بين مواقف حفتر الذي يرفض وقف إطلاق النار ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج الذي يرفض المشاركة في أي عملية سياسية بغياب وقف إطلاق النار والعودة إلى الخطوط القائمة قبل بدء التصعيد".

وقتل 205 أشخاص على الأقل، وأصيب 913 آخرون منذ بدء حملة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل/ نيسان الجاري، بحسب حصيلة منظمة الصحة العالمية.

من جهة أخرى، قالت منظمة الهجرة الدولية، إن "عدد النازحين بلغ 25 ألفا منهم 4500 خلال 24 ساعة "وهي أكبر زيادة في عدد النازحين خلال يوم واحد"، كما أعلن مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تخصيص مليوني دولار للمساعدة الإنسانية العاجلة للمدنيين العالقين وسط المعارك "بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون الأكثر ضعفا".