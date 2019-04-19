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09:40 19 أبريل/ نيسان 2019
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    تفاصيل أول تعاون من نوعه بين السعودية والإمارات ومصر وسوريا

    © Sputnik . Alexandr Youreev
    العالم العربي
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    بدأ المخرج السعودي حيدر سمير الناصر، تصوير فيلم "بعد الخميس"، والذي يضم لأول مرة نخبة من نجوم 5 دول عربية ــ مصر والسعودية والإمارات ولبنان وسوريا.

    وبحسب بيان شركة "العنود برودكشن" الإماراتية، للإنتاج الفني: "بدأت عمليات تصوير الفيلم الكوميدي "بعد الخميس" تحت إدارة المخرج السعودي حيدر سمير الناصر"، مؤكدة أن الفيلم يضم، لأول مرة، عددا من نجوم الدراما والسينما من خمس جنسيات هي مصر والسعودية والإمارات ولبنان وسوريا، إضافة إلى العراق حيث يشارك المطرب العراقي محمود تركي بالغناء، وذلك وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

    مدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018
    © AP Photo / Nariman El-Mofty
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    ويشارك في بطولة الفيلم نخبة نجوم الكوميديا العرب، فمن مصر طلعت زكريا وجيهان أنور، ومن السعودية عبد الله الجميري وميلا الزهراني ومحمد هاشم، ومن الإمارات منصور الفيلي وبلال عبد الله وعلي تميمي، ومن لبنان داليدا خليل، ومن سوريا بسام علي.

    وقال المدير العام لشركة العنود برودكشن (المنتجة للفيلم)، إن "العمل هو الأول على صعيد الإنتاج الكوميدي للسينما، وأول مرة يجتمع بها فنانو الكوميديا من مصر والسعودية والإمارات ودول أخرى في عمل سينمائي كوميدي".

    ورفض مدير شركة العنود برودكشن أن تكون شركته تجازف بإنتاجها للفيلم، موضحا أهمية السينما في الخليج حاليا وبخاصة بعد افتتاح دور سينما جديدة في السعودية.

    بدوره، تحدث مخرج الفيلم، حيدر سمير الناصر، عن عمله الجديد، واصفا بأنه كوميدي اجتماعي مختلف وغير تقليدي قائلا: "الفيلم كوميديا غنية وهو تربوي حديث من جهة ويثبّت العادات والتقاليد من جهة أخرى".

    وأوضح الناصر، أنه "لا يقدم في فيلمه سينما خليجية فحسب، بل عربية بالمجمل، وذلك بسبب حضور نجوم عرب من خمسة بلدان، معتبرا ذلك رسالة من خلال السينما موجهة لكل بلد عربي".

    ومن المنتظر، أن تتم عمليات التصوير في مواقع بمدينة أبو ظبي وكذلك مدينة العين الإماراتية إضافة إلى مشاهد لها علاقة بالبيئة البحرية وأخرى صحراوية.

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