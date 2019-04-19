المجلس العسكري الانتقالي السوداني يقيل مسؤولين كبار

أقال المجلس العسكري السوداني، اليوم الجمعة، وكيل وزارة الإعلام العبيد أحمد مروح، ووكيل وزارة الموارد المائية، حسب النبي موسى محمد، والأمين العام للمجلس القومي للأدوية عباس محمد فحل من مناصبهم.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان، في بيان، إنه تم تكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، وذلك بحسب "روسيا اليوم".

© REUTERS / UMIT BEKTAS أصدر بيانا عن زيارة وفد قطري دون علمه... المجلس العسكري يقيل مسؤولا سودانيا كبيرا

وكان المجلس العسكري الانتقالي، قد أعفى أمس الخميس، وكيل ​وزارة الخارجية​ السفير بدرالدين عبدالله من منصبه.

وعن أسباب إعفائه قال الناطق الرسمي باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي، إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه.

وقال كباشي إن البيان الذي أصدرته الخارجية تم دون علم المجلس العسكري الانتقالي خاصة وإنه استند الى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.

وكانت الخارجية السودانية، قد أعلنت اليوم الخميس، أن "ترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم قريبا".

وأفاد الناطق الرسمي باسم الخارجية بابكر الصديق محمد الأمين في بيان مقتضب: "تود وزارة الخارجية أن تنفي ما نقلته إحدى القنوات الفضائية من أن السودان رفض استقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية".

وتابع الناطق: "تجرى الترتيبات لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم".

كما نفى الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".