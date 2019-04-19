إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الضفة الغربية وغزة

وأمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي بفرض إغلاق شامل على مدن الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بمناسبة حلول عيد الصفح اليهودي، حيث يدخل الإغلاق حيز التنفيذ، اعتبارا من الساعة الواحدة من فجر اليوم الجمعة، وينتهي بتاريخ 27 أبريل/نيسان الجاري.

بناءًا على تقييم الوضع الأمني وموافقة المستوى السياسي تقرر فرض إغلاق شامل على منطقة #يهودا_والسامرة وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع #غزة اعتبارًا من منتصف الليلة بين يوم الخميس والجمعة ١٩/٤/٢٠١٩. سيتم اعادة فتح المعابر ورفع الاغلاق في منتصف يوم السبت-الأحد ٢٧/٤/٢٠١٩ وفق تقييم الوضع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ١٨ أبريل ٢٠١٩

وتعاود إسرائيل فرض إغلاق شامل على الضفة والقطاع مرة أخرى، في ذكرى إنشاء دولة إسرائيل، الشهر المقبل.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، جاء فيها أن قواته العسكرية ستسمح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، في حال موافقة منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية وغزة.