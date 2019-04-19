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12:44 19 أبريل/ نيسان 2019
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    الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا

    سفيرة السعودية في أمريكا تتحدث عن ملف أثار جدلا في الكونغرس

    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    ألقت سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر، اليوم الجمعة، الضوء على الملف اليمني، الذي يثير جدلا واسعا بين المشرعين الأمريكيين، ومطالبات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف دعم العمليات التي تقودها المملكة في اليمن.

    وقالت السفيرة السعودية في تغريدة: "كان من دواعي سروري أن أزور برفقة سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، للفريق الموجود بالرياض للتعرف أكثر على جهود إعادة إعمار بنى تحتية أساسية في اليمن وبرامج تطوير الفرص الاقتصادية، المملكة العربية السعودية تبقى ملتزمة لإيجاد سلام مستمر باليمن".

    ​وكان مجلس النواب الأمريكي، قد مرر مشروع قرار لوقف دعم الولايات المتحدة، للسعودية في عملياتها باليمن، بتصويت 247 لصالحه مقابل رفض 175، وأيضا مرره في مجلس الشيوخ بتصويت 54 لصالحه مقابل معاضة 46 سيناتورا، قبل رفعه إلى ترامب.

    ورد ترامب باستخدام حق النقض "الفيتو" وهو المرة الثانية الذي يستخدمه الرئيس منذ توليه منصبه، حيث قال مخاطبا الكونغرس: "مشروع القرار هذا غير ضروري، ومحاولة خطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرض حياة الأمريكيين للخطر اليوم وفي المستقبل". وأضاف أنه "لا يوجد قوات عسكرية أمريكية تدير أو تشارك القوات السعودية في عملياتهم ضد الحوثيين".

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