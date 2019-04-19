بيان وزارة الدفاع الروسية حول انتهاكات وقف العمليات العسكرية في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة خرقين لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظة اللاذقية (1) وحماة (1)، في حين رصد الجانب التركي 13 خرقا في محافظات حلب (6) وحماه (4) وإدلب (3).

© Sputnik . Maksim Blinov موسكو تكشف تفاصيل اجتماع روسي مع ولي العهد السعودي بشأن سوريا

موسكو — سبوتنيك . وخلال 24 الساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.165 طن إلى مدينة دوما بريف دمشق.

وبشكل عام تم تنفيذ 2100 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3342.44 طن.

وأضاف المركز أنه خلال الــ24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.