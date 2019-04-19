عباس يلتقي السيسي في القاهرة غدا

أكد السفير الفلسطيني لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل إلى القاهرة غدا السبت للقاء نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وحضور اجتماع الجامعة العربية حول فلسطين، يوم الأحد المقبل.

وقال السفير، في بيان اليوم الجمعة: "سيادة الرئيس محمود عباس يصل يوم غد السبت، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يلتقي خلالها أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وذلك بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأضاف البيان أن عباس "سيحضر اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الأحد المقبل لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعقد بناءً على طلب دولة فلسطين".

كما أكد أن الرئيس عباس سيطلع الوزراء العرب على صورة التطورات الأخيرة للأوضاع الفلسطينية.