نائب رئيس الحكومة الروسية يصل دمشق اليوم في زيارة رسمية ليومين

أفاد مصدر في الخارجية السورية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن نائب رئيس الحكومة الروسية يصل إلى دمشق اليوم في زيارة رسمية ليومين.