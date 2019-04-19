بالفيديو والصور... القوات العراقية تشن عملية نوعية ضد "داعش" غربي العراق

شنت القوات الأمنية التابعة لقيادة شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الجمعة، عملية نوعية استهدفت عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأسفرت العملية عن حرق ثلاث عجلات (سيارات) مختلفة لعصابات "داعش" الإرهابي وتدمير مخابئ ومضافات لهم تحت الأرض، بالإضافة إلى الاستيلاء على بعض تجهيزاتهم التي يستخدمونها في عملياتهم الإرهابية، وكذلك القبض على اثنين من المطلوبين الإرهابيين.

ونشرت القيادة بيان جاء فيه "تستمر العمليات الاستباقية للفوج التكتيكي لشرطة محافظة الأنبار بإشراف الفريق هادي رزيج كسار، قائد شرطة الأنبار وبقيادة اللواء الركن محمود الفلاحي، قائد عمليات الأنبار وبإسناد ابطال طيران الجيش العراقي حيث تم تنفيذ عمليه نوعيه مشتركة من أبطال الفوج التكتيكي وأبطال الجيش العراقي بقوه محمولة جواً في الصحراء الغربية منطقة (الحسينيات + معيشر + عامج).

وأضاف البيان "أسفرت هذه العملية عن حرق ثلاث عجلات مختلفة لعصابات "داعش" الإرهابي وتدمير مخابئ ومضافات لهم تحت الأرض، بالإضافة إلى الاستيلاء على بعض تجهيزاتهم التي يستخدمونها في عملياتهم الإرهابية، وكذلك القبض على اثنين من المطلوبين الإرهابيين ونعاهد الله ونعاهد أهلنا في محافظة الأنبار بان تستمر ملاحقة عصابات "داعش" أينما وجدوا لحين القضاء على آخر واحد منهم ومن الله النصر والتوفيق".

الجدير بالذكر، أن محافظة الأنبار، تعتبر أكبر محافظات العراق، وتشكل وحدها ثلث مساحة البلاد، في الجهة الغربية.

وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.