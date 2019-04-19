عباس يزور القاهرة غدا السبت للقاء السيسي وحضور اجتماع الجامعة العربية حول فلسطين

أكد السفير الفلسطيني لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل إلى القاهرة غدا السبت للقاء نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وحضور اجتماع الجامعة العربية حول فلسطين، يوم الأحد المقبل.

القاهرة — سبوتنيك. وقال السفير في بيان اليوم الجمعة "سيادة الرئيس محمود عباس بصل يوم غد السبت، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يلتقي خلالها أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

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وأضاف البيان أن عباس "سيحضر اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الأحد المقبل لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعقد بناء على طلب دولة فلسطين ، مؤكدا أن الرئيس عباس سيطلع الوزراء العرب على صورة التطورات الأخيرة للأوضاع الفلسطينية".

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية، الأحد المقبل، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات القضية الفلسطينية، بمشاركة عباس.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، عن مذكرة عممتها الأمانة العامة للجامعة أن "الاجتماع يأتي بناء على طلب من دولة فلسطين، وحظي بتأييد ودعم عدد من الدول العربية، منها البحرين والأردن والصومال والجزائر".

يذكر أن الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أدت الأحد الماضي اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة برام الله.

وفي أول اجتماع مع الحكومة، قال عباس إن الأيام القادمة "ستشهد تطورات كثيرة فيما يخص صفقة القرن، كما علق على أزمة احتجاز الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية".