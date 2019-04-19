آمر غرفة طرابلس يكشف لـ"سبوتنيك" نقاط تقدم الجيش على محاور العاصمة

كشف اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة عمليات طرابلس التابعة للجيش الليبي عن آخر التطورات العسكرية في طرابلس.

وقال الحاسي في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، إن قرار فتح المحور التاسع في طرابلس لم يحدد بعد، وأن القوات المسلحة العربية الليبية تتقدم على كافة المحاور الثمانية.

وفيما يتعلق بالمواجهات التي وقعت في مدينة غريان أمس الخميس، أوضح أنها لم تكن مواجهات مع قوات أو ميليشيات، وأن مجموعة من مروجي ومتعاطي المخدرات حاولوا إثارة بلبلبة في المنطقة، وقبض عليهم بالأمس.

"الاشتباكات مستمرة"

وأشار إلى استمرار الاشتباكات في محاور القتال في العاصمة طرابلس، وأن القوات تتقدم بهدوء، وتحقق نتائج هامة على الأرض.

ونفى مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي، سيطرت ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق على مدينة غريان في الجبل الغربي، مشيرا إلى أن معنويات قوات الجيش الوطني عالية ولا صحة لما يشاع والجيش الليبي ينتشر الآن في مدينة غريان.

وقال العبيدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "ننفي كل الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص سيطرة ميليشيات مسلحة على مدينة غريان"، مشيرا إلى أن "هذه الأخبار يبثها العدو تلك ميليشيات المسلحة عبر منصات التواصل الاجتماعي وغرضهم تشتيت الرأي العام".

وأضاف "قوات الجيش الليبي تعاملت خلال الساعات الماضية مع بعض الخلايا النائمة لا غير".

ضحايا الاشتباكات

© REUTERS / HANDOUT المبعوث الأممي إلى ليبيا يكشف من شجع حفتر على الزحف نحو طرابلس

وقتل 205 أشخاص على الأقل، وأصيب 913 آخرون منذ بدء حملة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل/ نيسان الجاري، بحسب حصيلة منظمة الصحة العالمية.

من جهة أخرى، قالت منظمة الهجرة الدولية، إن "عدد النازحين بلغ 25 ألفا منهم 4500 خلال 24 ساعة "وهي أكبر زيادة في عدد النازحين خلال يوم واحد".

كما أعلن مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تخصيص مليوني دولار للمساعدة الإنسانية العاجلة للمدنيين العالقين وسط المعارك "بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون الأكثر ضعفا".