ابن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يوضح حقيقة هروب والده من مصر

وقال علاء مبارك موجها حديثه للصحفي المصري مصطفى بكري: "احترنا معاك مرة تقول إن بعد البلاغ الذي قدمته للنائب العام تم إنزال الرئيس مبارك والأسرة من الطائرة في مطار شرم الشيخ ومنعهم من الهروب! ولما سألك يعني كان فعلا في محاولات لمبارك أنه يهرب؟ أجبت طبعا! وبعدين نفيت قصة الهروب الوهمي بأن النيابة أمرت بإنزالنا من الطائرة! وآخرتها معاك ؟!".

احترنا معاك🤔مرة تقول ان بعد البلاغ الى قدمته للنائب العام تم إنزال الرئيس مبارك و الاسرة من الطائرة فى مطار شرم الشيخ ومنع الهروب!ولما سألك يعنى كان فعلاً فى محاولات لمبارك انه يهرب؟ اجبت طبعاً! وبعدين نفيت قصة الهروب الوهمي ان النيابة امرت بانزالنا من الطائرة! واخرتها معاك! pic.twitter.com/5303wMeZ72 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 19, 2019

ويظهر في الفيديو الصحفي المصري مصطفى بكري، حيث قال علاء مبارك إن بكري تحدث بمعلومات متناقضة بشأن "محاولات الرئيس الأسبق الهروب من مصر".

ويقول مصطفى بكري في الفيديو الذي نشره ابن الرئيس الأسبق على صفحته الرسمية بموقع تويتر، إنه "تقدم ببلاغ للنائب العام موثق بأرقام حسابات سرية لمبارك، وهو الأمر الذي تحرك بسببه النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود ومنعه من الهروب وتم إنزاله وأسرته من الطائرة بشرم الشيخ قبل هروبه".

ثم يظهر مصطفى بكري في برنامج آخر ليقول إن مبارك "كان بإمكانه الهروب أو الخروج من مصر بعد أن أخبره المشير طنطاوي أن هناك طائرة جاهزة له ولنشا بحريا للسفر لتبوك ولكنه رفض الخروج من مصر".