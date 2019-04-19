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18:50 19 أبريل/ نيسان 2019
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    ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان

    في واقعة "غير مسبوقة"... إسرائيل توجه رسالة إلى محمد صلاح وولي عهد أبو ظبي

    © AFP 2019 / Money SHARMA
    العالم العربي
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    بعد رسالتها لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة أخرى للنجم المصري، اللاعب الدولي، محمد صلاح.

    نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، المعروفة إعلاميا، باسم "إسرائيل بالعربية"، هنأت من خلالها الشخصيتين العربيتين اللتين تم اختيارهما ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة عالميا.

    فقد بعثت صفحة "إسرائيل بالعربية" بتهئنة خاصة للاعب الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لاختياره في قائمة مجلة "تايم" الأمريكية، لأكثر مائة شخصية مؤثرة في العالم.

    وأرفقت صفحة "إسرائيل بالعربية" على "فيسبوك" صورة لمجلة "تايم"، وكتبت قائلة:

    مبروك لصاحب السمو، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وللنجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول، على اختيارهما في قائمة تايم لأكثر مائة شخصية مؤثرة في العالم.

    وسبق أن نشرت صفحة "إسرائيل في الخليج"، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء الأربعاء الماضي، جاء فيها أن القائمة الدولية جمعت بين نتنياهو وابن زايد، وباركت لولي عهد أبو ظبي على اختياره في هذه القائمة، والتي تضم أكثر مائة شخصية مؤثرة بالعالم.

    ووضعت المجلة ابن زايد وصلاح، ومعهما بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ضمن قسم "العمالقة"، إلى جانب 15 شخصية أخرى من بينهم ليبرون جايمس، مارك زوكربيرغ، أليكس مورجان، ريان ميرفي، تايجر وودز وغيرهم.

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    أخبار أبو ظبي, مصر, إسرائيل, مجلة تايم, مصر القديمة, الشيخ محمد بن زايد آل نهيان, محمد صلاح, إسرائيل
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