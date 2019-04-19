سفارة الرياض في واشنطن تدعو معارضة سعودية لزيارتها... والأخيرة ترد: لن أدخلها (فيديو)

وجهت سفارة الرياض في الولايات المتحدة دعوة إلى الناشطة السعودية المعارضة منال الشريف التي تقوم حاليا بجولة في الولايات المتحدة لزيارتها ولقاء السفيرة الجديدة الأميرة ريما بنت بندر.

ذكر المتحدث باسم السفارة، فهد الناظر، على حسابه بموقع "تويتر" أن السفارة تلاحظ جولة الشريف وترحب بفرصة لقائها مع الأميرة ريما عقب توليها منصبها الجديد.

The Embassy of Saudi Arabia in Washington notes the US tour of Ms. Manal Al-Sharif and welcomes the opportunity for her to meet the new ambassador, HRH Princess Reema bint Bandar, once she takes her post. — Fahad Nazer فهد ناظر (@KSAEmbassySpox) April 17, 2019

من جانبها، علقت الشريف، على دعوة السفارة، في فيديو نُشرته مؤسسة حقوق الإنسان عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "أنا سعيدة بمقابلتها، وهي علامة جيدة، مطالبي بسيطة وهي إخلاء سبيل غير مشروط لناشطات حقوق الإنسان المعتقلات، وجميع معتقلي الرأي، ورفع المنع من السفر على عائلاتهم".

وأضافت: "وآخر مطلب لي هو أن تكون المقابلة في الخارج".

Manal responds to the invite from @KSAEmbassySpox to meet the new ambassador in DC #IDrive4Freedom #FreedomDrive pic.twitter.com/6RCmxLQklE — HRF (@HRF) April 18, 2019

تأتي هذه الدعوة وسط حملة أطلقتها الناشطة الشريف في أبريل/ نيسان الجاري لتوعية الأمريكيين بوضع حقوق الإنسان في السعودية، وذلك عبر قيادة سيارة من سان فرانسيسكو غربي الولايات المتحدة إلى العاصمة واشنطن شرقها للتظاهر أمام سفارة المملكة بالتزامن مع عيد ميلادها الأربعين.

يذكر أن النائب العام السعودي، ​أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.