الجيش اليمني يعلن إلحاق خسائر فادحة بـ"أنصار الله" بهجوم شمال الضالع

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم، مقتل وجرح العشرات من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، بمواجهات في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "الحوثيين حاولوا مهاجمة مواقع في جبهة حمك شمال الضالع، إلا أن القوات أفشلت الهجوم، وشنت آخر معاكساً على مواقعهم في مناطق قرين الفهد والوطيف والعريفة غرب مديرية قعطبة".

ووفقاً للجيش، "أسفر الهجوم المعاكس عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، علاوة على تدمير عربة " بي إم بي" وآلية على متنها عيار 23 تابعتين لهم".

من جهة أخرى، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن طيران التحالف قصف بثلاث غارات معسكر اللواء 130 التابع للجيش اليمني في الضالع، بعد يوم من سقوطه بيد مقاتلي الجماعة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، السيطرة على ثلاث جبهات استراتيجية للجيش اليمني في محافظة الضالع، هي العود والخشبة وحمك بمساحة إجمالية تقدر بـ 250 كيلو مترا مربعا وتشمل أكثر من 100 قرية وعشرات المواقع العسكرية بعملية هجومية واسعة استمرت 96 ساعة.