"يوم عائلي" في قاعدة عسكرية في قطر (صور)

شهدت قاعدة عسكرية في قطر، يوما عائليا، وذلك بحضور كبار قيادات القوات الأميرية القطرية.

نظمت قاعدة "العديد" الجوية العسكرية الأمريكية في قطر مهرجان "اليوم العائلي" لضباط وأفراد ومنتسبي القوات الجوية الأميرية القطرية وقوات التحالف في القاعدة.

قاعدة العديد الجوية تنظم النسخة الثانية من مهرجان اليوم العائلي لضباط وأفراد ومنتسبي القوات الجوية الأميرية القطرية وقوات التحالف الصديقة العاملين في القاعدة، وذلك بحضور قائد القوات الجوية الأميرية، وقائد القيادة الجوية المركزية الأمريكية. #قنا pic.twitter.com/aeIW1T604u — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 19, 2019

وحضر اليوم العائلي في القاعدة قائد القوات الجوية الأميرية وقائد القيادة الجوية المركزية الأمريكية.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية صورا لجنود أمريكيين يركبون الجمال، وآخرين يقومون بالرسم ولعب الكرة.

وتستضيف قاعدة "العديد" العسكرية الجوية في قطر حاليا أكثر من 10 آلاف عنصر من القوات الأمريكية، إضافة إلى عناصر من قوات التحالف الدولي.

وتقع القاعدة، التي تأسست في 2005، على بعد 30 كم جنوب غربي العاصمة القطرية الدوحة.

وتحتوي قاعدة العديد على أحدث المرافق السكنية والخدمية والعملياتية الداعمة لأعمال التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.