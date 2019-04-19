مصدر محلي لـ"سبوتنيك": 6 قتلى إثر انفجار مستودع كيميائي لجبهة النصرة في ريف حلب الغربي

وقالت المصادر إن المقر الذي وقع فيه الانفجار هو أحد المقرات المخصصة لتعديل القذائف الصاروخية وتذخيرها بالمواد الكيميائية السامة، مشيرة إلى أن الانفجار أدى إلى نسف المقر بشكل كامل، وانتشار رائحة كيميائية غريبة في المنطقة.
في سياق آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا القذائف الصاروخية التي استهدفت مدينة حلب ظهر الأحد الماضي إلى 6 قتلى بينهم طفلان.
وقال مراسل "سبوتنيك" في المدينة إن المجموعات المسلحة المنتشرة في قطاع حلب الغربي من المنطقة منزوعة السلاح، قاموا بإمطار أحياء (النيل) و(الخالدية) بوابل من القذائف الصاروخية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل والمحال التجارية.
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