مصدر محلي لـ"سبوتنيك": 6 قتلى إثر انفجار مستودع كيميائي لجبهة النصرة في ريف حلب الغربي

أفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك" في ريف حلب الغربي أن انفجارا عنيفا هز بلدة الأتارب عند الساعة التاسعة من مساء الجمعة، مشيرة إلى أن الانفجار وقع في أحد المقرات التابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة).

وقالت المصادر إن المقر الذي وقع فيه الانفجار هو أحد المقرات المخصصة لتعديل القذائف الصاروخية وتذخيرها بالمواد الكيميائية السامة، مشيرة إلى أن الانفجار أدى إلى نسف المقر بشكل كامل، وانتشار رائحة كيميائية غريبة في المنطقة.

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وأكدت المصادر أن عناصر الخوذ البيضاء الذين توجهوا على الفور إلى موقع التفجير تمكنوا من انتشال ستة جثث وثلاثة مصابين من تحت أنقاض المقر الذي ذكرت صفحات موالية لهيئة تحرير الشام على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان "مستودعا مخصصا للأدوية الكيميائية" يحمل اسم مستودعات الخليل.

في سياق آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا القذائف الصاروخية التي استهدفت مدينة حلب ظهر الأحد الماضي إلى 6 قتلى بينهم طفلان.

وقال مراسل "سبوتنيك" في المدينة إن المجموعات المسلحة المنتشرة في قطاع حلب الغربي من المنطقة منزوعة السلاح، قاموا بإمطار أحياء (النيل) و(الخالدية) بوابل من القذائف الصاروخية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل والمحال التجارية.